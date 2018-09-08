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Макгрегор нанес психологическую травму чемпионке UFC
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Макгрегор нанес психологическую травму чемпионке UFC 

Газета.Ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Действующая чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Роуз Намаюнас никак не может восстановиться психологически после после нападения Конора Макгрегора на автобус, сообщает "Советский спорт".
30-летний ирландец напал на автобус организации в апреле 2018 года. В транспорте в этом время находились бойцы UFC, включая Хабиба Нурмагомедова и Намаюнас.
"Она все еще не выходит из дома и не посещает общественные места. Когда вокруг много людей, начинаешь думать: «Господи, что-то произойдет».
Это как пережить теракт 9 сентября — вам будет тяжело находиться в городе. Каждый раз заходя в лифт вы будете думать о взрывах", — приводит слова тренера Намаюнас Тревора Виттмана Bloody Elbow.
Ранее сообщалось, что Намаюнас защитила титул чемпионки UFC.
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