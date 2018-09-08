Макгрегор нанес психологическую травму чемпионке UFC

30-летний ирландец напал на автобус организации в апреле 2018 года. В транспорте в этом время находились бойцы UFC, включая Хабиба Нурмагомедова и Намаюнас.

"Она все еще не выходит из дома и не посещает общественные места. Когда вокруг много людей, начинаешь думать: «Господи, что-то произойдет».

Это как пережить теракт 9 сентября — вам будет тяжело находиться в городе. Каждый раз заходя в лифт вы будете думать о взрывах", — приводит слова тренера Намаюнас Тревора Виттмана Bloody Elbow.

Ранее сообщалось, что Намаюнас защитила титул чемпионки UFC.