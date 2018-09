Победный бой Магомедшарипова. Видео

Российский боец ММА Забит Магомедшарипов на турнире UFC 228 в Лос-Анджелесе (США) оказался сильнее американца Брэндона Дэвиса. Поединок был остановлен во втором раунде.

MONSTER takedown! #UFC228 pic.twitter.com/7hwOGfwXxp

— UFC (@ufc) 9 сентября 2018 г.

Россиянин одержал победу болевым приемом. Его соперник был вынужден сдаться. 27-летний представитель РФ одержал 16-ю победу при одном поражении. Дэвис в 14 боях уступил пять раз.

THERE'S THE TAP!@Zabit_MMA notches his fourth Octagon victory! #UFC228 pic.twitter.com/iSuINpVGJV

— UFC (@ufc) 9 сентября 2018 г.