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Победный бой Магомедшарипова. Видео
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Победный бой Магомедшарипова. Видео 

Спорт-Экспресс + ещё 2 2 часа назад
Российский боец ММА Забит Магомедшарипов на турнире UFC 228 в Лос-Анджелесе (США) оказался сильнее американца Брэндона Дэвиса. Поединок был остановлен во втором раунде.
MONSTER takedown! #UFC228 pic.twitter.com/7hwOGfwXxp
— UFC (@ufc) 9 сентября 2018 г.
Россиянин одержал победу болевым приемом. Его соперник был вынужден сдаться. 27-летний представитель РФ одержал 16-ю победу при одном поражении. Дэвис в 14 боях уступил пять раз.
THERE'S THE TAP!@Zabit_MMA notches his fourth Octagon victory! #UFC228 pic.twitter.com/iSuINpVGJV
— UFC (@ufc) 9 сентября 2018 г.
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