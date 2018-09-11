Нурмагомедов и Тимати обменялись критикой после отмены концертов Крида

"Каждая тварь ответит за свои слова, просто мне не до вас, а если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать, я никого не заставляю, но говорить мне, типа я не имею права на свое мнение, — это смешно, какие-то черти не будут говорить мне, что делать, а что нет, для этого у меня есть другие люди, с кем я советуюсь и кого прислушиваюсь", — заявил дагестанец в личном инстаграм-аккаунте в ответ на видеообращение Тимати, который признался в уважении кавказских традиций и подчеркнул, что не смог лично обсудить сложившуюся ситуацию с Хабибом.

Узнав, что концерт Крида отменен из-за сомнений организаторов в безопасности мероприятия, Нурмагомедов призвал не расстраиваться по этому поводу, заявив, что потеря невелика.

Конфликт чемпиона UFC с рэперами начался еще в августе: тогда Нурмагомедов неодобрительно высказался об аудитории рэп-коллектива HammAli & Navai, который проходил в Дагестане в июне.

Ранее один из сильнейших бойцов UFC раскритиковал стиль Нурмагомедова.