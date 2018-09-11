Нурмагомедов: какие-то черти не будут говорить мне, что делать, а что нет

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов опубликовал открытое письмо после скандала вокруг отмены концерта Егора Крида в Дагестане. Ранее Нурмагомедов написал в своём «инстаграме» об отмене концерта: «Невелика потеря», после чего Тимати призвал спортсмена уважать чужое мнение.

«Каждая тварь ответит за свои слова, просто мне не до вас, а если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать, я никого не заставляю, но говорить мне типо я не имею права на своё мнение — это смешно, какие-то черти не будут говорить мне, что делать, а что нет, для этого у меня есть другие люди, с кем я советуюсь и кого прислушиваюсь. Вы можете проводить свои грёбаные концерты хоть каждый день, но мой принцип и то, что я думаю, я всегда буду говорить. Отдельно хочу обратиться к Мужчинам Дагестана: многое упущено и многое не вернуть, но за будущее нашей Республики в ответы МЫ и только МЫ, а не всякие петушары, которые, мол, чего-то хотят», — написал Нурмагомедов в «Инстаграме».