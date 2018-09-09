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Нурмагомедов — об отмене концерта Егора Крида: невелика потеря
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Нурмагомедов — об отмене концерта Егора Крида: невелика потеря 

Чемпионат.com 57 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов прокомментировал отмену концерта Егора Крила в Махачкале. Концерт был запланирован на 9 сентября, однако был отменён из соображений безопасности артиста. Ранее в адрес исполнителя и его поклонников поступили многочисленные угрозы в соцсетях — артиста угрожали избить и изнасиловать. «Невелика потеря», — написал Хабиб Нурмагомедов в своём «инстаграме».
Свой следующий бой Хабиб Нурмагомедов проведёт на турнире UFC 229 6 октября 2018 года, соперником Нурмагомедова станет экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландский боец Конор Макгрегор. Нурмагомедов завеовал чемпионский пояс UFC 8 апреля 2018 года победив американца Эла Яквинту. Бой с Макгрегором станрет первой защитой титула для россиянина.
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