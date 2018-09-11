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Нурмагомедов резко ответил Тимати и Егору Криду
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Нурмагомедов резко ответил Тимати и Егору Криду 

Газета.Ru + ещё 84 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов в резкой форме ответил музыкантам лейбла Black Star Тимати и Егору Криду, сообщает "Советский спорт".
"Каждая тварь ответит за свои слова, просто мне не до вас, а если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать, я никого не заставляю, но говорить мне, типа я не имею права на свое мнение, — это смешно, какие-то черти не будут говорить мне, что делать, а что нет, для этого у меня есть другие люди, с кем я советуюсь и кого прислушиваюсь", написал боец в личном инстаграм-аккаунте.
Девятого сентября в столице Дагестана по соображениям безопасности не состоялся концерт Крида. У Нурмагомедова эта новость вызвала положительные эмоции. Лидер музыкального лейбла Тимати не мог остаться в стороне и назвал заявление спортсмена из Махачкалы «глупостью».
15 августа Нурмагомедов категорично осудил поведение дагестанцев на концерте рэп-коллектива HammAli & Navai, который проходил в республике еще в начале лета. По мнению чемпиона UFC, зрители своими действиями могли огорчить «праведных предшественников».
Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу легендарный Майк Тайсон отдал предпочтение россиянину Хабибу Нурмагомедову в матче ММА против Конора Макгрерога.
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