Нурмагомедов резко ответил Тимати и Егору Криду

"Каждая тварь ответит за свои слова, просто мне не до вас, а если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать, я никого не заставляю, но говорить мне, типа я не имею права на свое мнение, — это смешно, какие-то черти не будут говорить мне, что делать, а что нет, для этого у меня есть другие люди, с кем я советуюсь и кого прислушиваюсь", написал боец в личном инстаграм-аккаунте.

Девятого сентября в столице Дагестана по соображениям безопасности не состоялся концерт Крида. У Нурмагомедова эта новость вызвала положительные эмоции. Лидер музыкального лейбла Тимати не мог остаться в стороне и назвал заявление спортсмена из Махачкалы «глупостью».

15 августа Нурмагомедов категорично осудил поведение дагестанцев на концерте рэп-коллектива HammAli & Navai, который проходил в республике еще в начале лета. По мнению чемпиона UFC, зрители своими действиями могли огорчить «праведных предшественников».