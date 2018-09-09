Вудли: Макгрегор и Нурмагомедов — криптонит друг для друга

Боец UFC Тайрон Вудли поделился своими ожиданиями от поединка за титул в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором

«Эти парни — криптонит друг для друга, если Хабиб сможет воспользоваться своей борьбой, то у Конора Макгрегора будут большие проблемы. Но Конор может быть лучшим в октагоне, если Хабиб пойдёт вперёд, раскрыв голову, то у него могут возникнуть серьёзные проблемы.

Всё зависит от того, кто лучше воспользуется слабостью соперника. Если Хабиб сможет оказывать давление на Макгрегора с первого раунда, то это будет его бой. Если Конор Макгрегор попадёт по Хабибу — то победа останется за ним», — приводит слова Тайрона Вудли Sports Joe.

Бой пройдёт на турнире UFC 229 6 октября 2018 года.