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Вудли: Макгрегор и Нурмагомедов — криптонит друг для друга
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Вудли: Макгрегор и Нурмагомедов — криптонит друг для друга 

Чемпионат.com 1 час назад
Боец UFC Тайрон Вудли поделился своими ожиданиями от поединка за титул в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.
«Эти парни — криптонит друг для друга, если Хабиб сможет воспользоваться своей борьбой, то у Конора Макгрегора будут большие проблемы. Но Конор может быть лучшим в октагоне, если Хабиб пойдёт вперёд, раскрыв голову, то у него могут возникнуть серьёзные проблемы.
Всё зависит от того, кто лучше воспользуется слабостью соперника. Если Хабиб сможет оказывать давление на Макгрегора с первого раунда, то это будет его бой. Если Конор Макгрегор попадёт по Хабибу — то победа останется за ним», — приводит слова Тайрона Вудли Sports Joe.
Бой пройдёт на турнире UFC 229 6 октября 2018 года.
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