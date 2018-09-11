Тимати — Нурмагомедову: был о тебе лучшего мнения

Тимати накануне раскритиковал спортсмена за призыв запретить в Махачкале концерт Егора Крида , на что Нурмагомедов оскорбил музыканта.

"Бог тебе судья. Я был о тебе лучшего мнения. Все будет так, как будет. Удачи тебе в предстоящем бою", — написал Тимати в комментариях под записью Нурмагомедова в инстаграме.

9 сентября в Махачкале был отменен концерт Крида из соображений безопасности.

Ранее сообщалось, что Тимати раскритиковал Нурмагомедова за высказывания в адрес Крида.