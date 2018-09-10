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Украинский боец попросил российское гражданство
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Украинский боец попросил российское гражданство 

Рамблер 2 часа назад
Фото: UFC
Украинский боец смешанных единоборств Никита Крылов подал документы на получение российского гражданства. Об этом он сам рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу».
«Процесс запущен. Жду результатов», — сообщил он.
По словам бойца UFC, сейчас у него есть лишь украинский паспорт, однако под флагом Украины он выступать не может, так же как и под любым другим, например, флагом самопровозглашенной Луганской народной республики, на нынешней территории которой родился.
Крылов отметил, что под флагом ЛНР хотел бы выступать больше, чем под украинским, в том числе из-за отношения к нему на Украине в связи с его поддержкой ополченцев Донбасса.
По словам спортсмена, после начала войны, когда он был вынужден готовиться к бою в Киеве, украинские бойцы ничего не говорили ему, а когда уехал оттуда — начали.
«Много всего мне желали», — рассказал Крылов.
Среди прочего украинские коллеги предлагали друг другу «отловить предателя», однако никогда ничего не говорили ему в лицо. Крылов отметил, что сейчас ему и вовсе запрещен въезд на Украину, однако его это не интересует, так как он верит, что «карма свое возьмет».
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