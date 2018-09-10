UFC впервые проводит турнир в России. Это точно войдет в историю. LIVE!

14:33 За 25-летнюю историю ивенты UFC проходили на территориях Японии, Канады, Англии, Китая, Германии, Польши, Австралии, Нидерландов, США, Бразилии, Швеции, Сингапура, Филиппин, Мексики, Хорватии, Ирландии, Новой Зеландии, ОАЭ и Пуэрто-Рико.

Разговоры на тему события в России глава организации Дэна Уайт начал в 2013-м и после повторял стабильно каждый год. Но перейти от слов к официальному анонсу удалось лишь в 2018-м.

15 сентября UFC впервые зайдет с турниром в Россию. В карде представлено 12 пар бойцов. С каждой из них мы еще раз вас познакомим чуть подробнее.