Ещё
UFC впервые проводит турнир в России. Это точно войдет в историю. LIVE!
Далее:
Читайте также:
Ещё

UFC впервые проводит турнир в России. Это точно войдет в историю. LIVE! 

SPORT24.ru 34 минуты назад
Фото: SPORT24.ru
14:33  За 25-летнюю историю ивенты UFC проходили на территориях Японии, Канады, Англии, Китая, Германии, Польши, Австралии, Нидерландов, США, Бразилии, Швеции, Сингапура, Филиппин, Мексики, Хорватии, Ирландии, Новой Зеландии, ОАЭ и Пуэрто-Рико.
Разговоры на тему события в России глава организации Дэна Уайт начал в 2013-м и после повторял стабильно каждый год. Но перейти от слов к официальному анонсу удалось лишь в 2018-м.
15 сентября UFC впервые зайдет с турниром в Россию. В карде представлено 12 пар бойцов. С каждой из них мы еще раз вас познакомим чуть подробнее.
SPORT24.ru: последние новости
Боец ММА отправил соперника в глухой нокаут ударом с локтя. Выглядело очень страшно Экс-чемпион UFC Джон Джонс прилетел в Россию Багов и Туменов стали новыми чемпионами ACB
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве198
Дзюба неожиданно «вылетел» из сборной34
Судьба Медведевой в России предопределена63
Тутберидзе ушла с проката Медведевой100
Букмекеры оценили шансы россиян победить чехов
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
02:39
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство
Биатлон
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
04:09
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
00:45
Серена Уильямс устроила скандал на US Open и проиграла
Теннис
00:36
Хрупкий турок. Лебедев нокаутировл Алтункаю
Бокс Статьи
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
02:49
Виктор Ан сдаёт квартиру
Зимние виды спорта
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
00:33
Губерниев взбесился из-за допинг-скандала
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение