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Белорусский боец UFC Орловский со скандалом покинул студию во время прямого эфира на российском ТВ
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Белорусский боец UFC Орловский со скандалом покинул студию во время прямого эфира на российском ТВ 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Ведущий начал рассуждать на тему, почему 39-летнего Орловского не увольняют из UFC ввиду его возраста. На экране в этот момент показывались кадры поражений белорусского бойца.
«Давайте закончим интервью. Такое впечатление, что вы просто качаете российских бойцов, и в какой-то момент это… Вы — россияне. Качаете российских бойцов — давайте качайте дальше. До свидания», — сказал Орловский и покинул студию.
Ранее белорусский боец смешанного стиля Андрей Орловский сообщил, что поединок с россиянином Шамилем Абдурахимовым пройдёт на турнире UFC в Москве.
RT на русском: последние новости
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