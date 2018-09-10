Белорусский боец UFC Орловский со скандалом покинул студию во время прямого эфира на российском ТВ

Ведущий начал рассуждать на тему, почему 39-летнего Орловского не увольняют из UFC ввиду его возраста. На экране в этот момент показывались кадры поражений белорусского бойца.

«Давайте закончим интервью. Такое впечатление, что вы просто качаете российских бойцов, и в какой-то момент это… Вы — россияне. Качаете российских бойцов — давайте качайте дальше. До свидания», — сказал Орловский и покинул студию.

Ранее белорусский боец смешанного стиля Андрей Орловский сообщил, что поединок с россиянином Шамилем Абдурахимовым пройдёт на турнире UFC в Москве.