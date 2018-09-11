Орловский ушёл с телеинтервью в прямом эфире

Бывший чемпион UFC Андрей Орловский , который следующий поединок проведёт на турнире в Москве 15 сентября, ушёл с интервью в прямом эфире. Боец оказался недоволен поведением ведущих программы «Реальный спорт. UFC в России» на «Матч ТВ».

«Вы это в прямом эфире показываете? Знаете, давайте закончим интервью, потому что такое впечатление, что вы качаете российских бойцов. Вы россияне — давайте качайте их дальше. Я закончил. Спасибо», — сказал Орловский, прежде чем покинуть студию.

Недовольство белоруса вызвало то, как ведущие рассуждали о его шансах в поединке с российским бойцом Шамилем Абдурахимовым и какими кадрами его боёв проиллюстрировали в эфире свои слова о выступлениях спортсмена в рамках UFC.