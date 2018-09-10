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Белорусский боец из США устроил скандал на российском ТВ
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Белорусский боец из США устроил скандал на российском ТВ 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Экс-чемпион UFC, живущий в США белорусский боец ММА Андрей Орловский утроил скандал на российском телевидении.
Во время эфира на канале «Матч Боец», на котором присутствовал Орловский, ведущий начал рассуждать о том, почему спортсмен еще выступает в свои 39 лет. На экране в этот момент показывали кадры избиения Орловского нидерландским бойцом Алистаром Оверимом, что возмутило белорусского атлета.
«Вы это в прямом эфире показываете?» — спросил белорус. На утвердительный ответ ведущего Орловский отреагировал довольно резко.
«Давайте закончим интервью. Такое впечатление, что вы качаете [продвигаете] только российских бойцов, и в какой-то момент… Вы россиянин, их качаете, ну и качайте дальше, я закончил, спасибо», — заявил Орловский и вышел из студии.
Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале «Бойцовский мир».
15 сентября в Москве пройдет первый в истории турнир американской организации UFC. Орловский сразится с россиянином Шамилем Абдурахимовым.
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