Белорусский боец из США устроил скандал на российском ТВ

Экс-чемпион UFC, живущий в США белорусский боец ММА Андрей Орловский утроил скандал на российском телевидении.

Во время эфира на канале «Матч Боец», на котором присутствовал Орловский, ведущий начал рассуждать о том, почему спортсмен еще выступает в свои 39 лет. На экране в этот момент показывали кадры избиения Орловского нидерландским бойцом Алистаром Оверимом , что возмутило белорусского атлета.

«Вы это в прямом эфире показываете?» — спросил белорус. На утвердительный ответ ведущего Орловский отреагировал довольно резко.

«Давайте закончим интервью. Такое впечатление, что вы качаете [продвигаете] только российских бойцов, и в какой-то момент… Вы россиянин, их качаете, ну и качайте дальше, я закончил, спасибо», — заявил Орловский и вышел из студии.

Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале «Бойцовский мир».

15 сентября в Москве пройдет первый в истории турнир американской организации UFC. Орловский сразится с россиянином Шамилем Абдурахимовым.