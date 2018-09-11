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На салехардском ринге снова встретятся лучшие бойцы ММА
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На салехардском ринге снова встретятся лучшие бойцы ММА 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Салехарде началась подготовка к турниру по смешанному боевому единоборству (ММА) на призы губернатора Ямала, который 15 декабря пройдет в Ледовом дворце.
По информации окружного департамента физической культуры и спорту ЯНАО, в мероприятии примут участие рейтинговые бойцы округа и других регионов страны. Турнир будет проведён по правилам ММА, международного рейтинга бойцов SherDog.
Организацию и проведение турнира осуществляет окружной департамент по физической культуре и спорту, региональная федерация смешанного боевого единоборства (ММА) Ямала, окружной департамент культуры, департамент внутренней политики региона, и центр спортивной подготовки».
Напомним, в прошлом году турнир по смешанным боевым единоборствам ММА на призы губернатора Ямала прошел в Салехарде 28 октября. В поединках приняли участие восемнадцать бойцов из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Тюмени, Сыктывкара, Нефтеюганска, а также из Украины, Беларуси, Таджикистана и Камеруна. Ямал представляли восемь спортсменов, каждому из них подобрали достойного соперника. Каждая встреча предполагала три раунда по пять минут. Самым ярким стал поединок между двумя тяжеловесами — украинцем Юрием Проценко и одним из лучших ямальских бойцов Александром Масловым. На 54 секунде Александр Маслов отправил соперника в нокаут, завершив бой досрочно и взяв главный приз турнира.
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