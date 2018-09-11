На салехардском ринге снова встретятся лучшие бойцы ММА

В Салехарде началась подготовка к турниру по смешанному боевому единоборству (ММА) на призы губернатора Ямала, который 15 декабря пройдет в Ледовом дворце.

По информации окружного департамента физической культуры и спорту ЯНАО, в мероприятии примут участие рейтинговые бойцы округа и других регионов страны. Турнир будет проведён по правилам ММА, международного рейтинга бойцов SherDog.

Организацию и проведение турнира осуществляет окружной департамент по физической культуре и спорту, региональная федерация смешанного боевого единоборства (ММА) Ямала, окружной департамент культуры, департамент внутренней политики региона, и центр спортивной подготовки».