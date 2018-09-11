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Магомедшарипов поддержал Хабиба в его конфликте с Тимати
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Магомедшарипов поддержал Хабиба в его конфликте с Тимати 

Газета.Ru + ещё 14 2 часа назад
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Забит Магомедшарипов поддержал чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в его конфликте с представителями лейбла BlackStar Тимати и Егором Кридом, сообщает Sport24.
"Мое мнение таково, что творчество артистов, вовлеченных в этот конфликт, несет в себе цензуру, мат и разврат. И несут они его в нашу Республику, поэтому я полностью поддерживаю Хабиба в его стремлении оградить нашу Родину от этого. Я считаю, что не нужно выкладывать публичные обращения и комментарии, адресованные Хабибу, что не можешь его найти и пытаться встретиться с ним, чтобы обсудить его мнение", — заявил дагестанский спортсмен в своем личном инстаграм-аккаунте.
По мнению Магомедшарипова Республика Дагестан является одноим из немногих мест высокой культуры и нравственности. Корень этого зла спортсмен видит отнюдь не в концертах, но в аудитории, которые посещают подобные мероприятия.
Девятого сентября в столице Дагестана по соображениям безопасности не состоялся концерт Крида. У Нурмагомедова эта новость вызвала положительные эмоции. Лидер музыкального лейбла Тимати не мог остаться в стороне и назвал заявление спортсмена из Махачкалы «глупостью».
Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу легендарный Майк Тайсон отдал предпочтение россиянину Хабибу Нурмагомедову в матче ММА против Конора Макгрегора.
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