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Магомедшарипов: Тимати и Крид несут в Дагестан мат и разврат, поддерживаю Хабиба
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Магомедшарипов: Тимати и Крид несут в Дагестан мат и разврат, поддерживаю Хабиба 

Чемпионат.com + ещё 3 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Боец UFC Забит Магомедшарипов высказал своё отношение к конфликту, который набирает обороты между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и звёздами российского шоу-бизнеса Тимати и Егором Кридом.
«Мое мнение таково, что творчество артистов, вовлечённых в этот конфликт, несёт в себе цензуру, мат и разврат. И несут они его в нашу республику, поэтому я полностью поддерживаю Хабиба в его стремлении оградить нашу Родину от этого.
Я считаю, что не нужно выкладывать публичные обращения и комментарии, адресованные Хабибу, что не можешь его найти и пытаться встретиться с ним, чтобы обсудить его мнение. Дагестан — это земля высокой культуры и нравственности, которых, к сожалению, в последнее время становится всё меньше, я думаю, проблема здесь не в концертах, а в людях, которые их организовывают и посещают", — написал боец на своей странице в «Инстаграме».
Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Забита Магомедшарипова в социальной сети.
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