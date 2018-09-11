Тимати ответил Нурмагомедову

Известный хип-хоп-исполнитель Тимати резко отреагировал на слова бойцов UFC Хабиба Нурмагомедова и Забита Магомедшарипова, которые грубо высказались в адрес артистов его лейбла Black Star. Конфликт начался с отмены концерта Егора Крида в Махачкале из-за угроз, которые поступали в адрес исполнителя и его публики. Отмену концерта Нурмагомедов назвал "невеликой потерей", после чего Тимати и Крид попытались сгладить углы сообщениями в социальных сетях, а получили в ответ более жесткую критику со стороны Нурмагомедова и Магомедшарипова.
— Никто мне в моей стране не будет указывать, где давать концерты, а где их не давать, — написал в своем Инстаграме Тимати. — Также для всех недалеких, узколобых — разжигание межнациональных конфликтов на почве "религиозных соображений" достаточно зыбкая почва в 2018, она также преследуется законом. Если мы говорим о религии: тогда не деритесь за деньги и не выставляйте фото с ринга в трусах, не добивайте лежачего, и не ругайтесь матом.
А пока вы все это не соблюдаете сами, но пытаетесь вести глубоко нравственную мораль, вы выглядите смешно, в глазах собственной же аудитории, для этого достаточно почитать комментарии под вашими же собственными публикациями. Я до последнего не хотел этого разговора и всегда с уважением относился к этой команде спортсменов. Но грань перечеркнута, слов назад не вернуть. Все будет так как будет. Бог вам судья. Удачи в предстоящем бою.
Напомним, что 6 октября Нурмагомедов в ранге чемпиона UFC в легком весе проведет в Лас-Вегасе поединок с Конором Макгрегором.