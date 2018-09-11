Тимати ответил Нурмагомедову

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"Каждая тварь ответит за свои слова". Хабиб ответил Тимати

Забит Магомедшарипов: "Творчество артистов, вовлеченных в конфликт с Хабибом, несет в себе цензуру, мат и разврат"