Отец Нурмагомедова не увидит бой сына

Отец российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап не сможет приехать на бой сына против ирландца Конора Макгрегора в США, так как ему не продлили визу.
«Виза не была восстановлена. У меня нет визы», — сказал Нурмагомедов ТАСС.
Визу в США Абдулманапу Нурмагомедову аннулировали несколько лет назад.
Поединок Нурмагомедова и Макгрегора состоится 6 октября в Лас-Вегасе. Сообщалось, что Нурмагомедов получит за него рекордный гонорар
Ранее Конор Макгрегор оскорбил Абдулманапа Нурмагомедова. Тот пообещал, что на это ответит его сын.