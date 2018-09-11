Отец Нурмагомедова не увидит бой сына

Отцу Нурмагомедова отказали в визе на бой сына с Макгрегором

Отец российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап не сможет приехать на бой сына против ирландца Конора Макгрегора в США, так как ему не продлили визу.

«Виза не была восстановлена. У меня нет визы», — сказал Нурмагомедов ТАСС.

Визу в США Абдулманапу Нурмагомедову аннулировали несколько лет назад.

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора состоится 6 октября в Лас-Вегасе. Сообщалось, что Нурмагомедов получит за него рекордный гонорар

Ранее Конор Макгрегор оскорбил Абдулманапа Нурмагомедова. Тот пообещал, что на это ответит его сын.