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Отец Нурмагомедова не увидит бой сына
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Отцу Нурмагомедова отказали в визе на бой сына с Макгрегором 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
Фото: соцсети
Отец российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап не сможет приехать на бой сына против ирландца Конора Макгрегора в США, так как ему не продлили визу.
«Виза не была восстановлена. У меня нет визы», — сказал Нурмагомедов ТАСС.
Визу в США Абдулманапу Нурмагомедову аннулировали несколько лет назад.
Поединок Нурмагомедова и Макгрегора состоится 6 октября в Лас-Вегасе. Сообщалось, что Нурмагомедов получит за него рекордный гонорар
Ранее Конор Макгрегор оскорбил Абдулманапа Нурмагомедова. Тот пообещал, что на это ответит его сын.
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