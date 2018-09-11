Отец Нурмагомедова из-за невосстановленной визы не посетит бой сына против Макгрегора 

Абдулманапу аннулировали визу в США несколько лет назад. С тех пор тренер не может посещать поединки Хабиба в этой стране.
«Виза не была восстановлена. У меня нет визы», — цитирует Абдулманапа ТАСС.
Напомним, что бой Нурмагомедов — Макгрегор пройдет 6 октября в Лас-Вегасе. Для Нурмагомедова этот поединок станет первым, в котором он будет защищать свой чемпионский титул, завоеванный в апреле после победы над Элом Яквинтой из США.
Как завершится бой Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор (7 октября)?