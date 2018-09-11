«Для Дагестана Хабиб серьезная фигура, с его мнением необходимо считаться»

— Мне сложно делать какие-то выводы. В виду последнего ответа Хабиба, достаточно жесткого, где можно усмотреть некие оскорбления. Возможно, у Хабиба есть личная неприязнь и за этим стоит какая-то личная история, — говорит Шлеменко.

— Неприязнь к Тимати ? — Не знаю, в его посте не написано, кому лично это обращение адресовано. У Тимати большая команда. Но хочу подчеркнуть, что для Дагестана Хабиб — очень серьезная фигура. Он бесспорный лидер дагестанской молодежи на данный момент, на которого равняется много людей и не только молодых. И многие задаются вопросом: имеет ли он право высказываться? Я считаю, что имеет. И с его мнением необходимо считаться.

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— Разве в Дагестане нет других проблем, кроме концерта одного певца? — Но ведь Хабиб не отменял концерт ( Егора Крида в Махачкале — Прим. ред.), он лишь высказал свое мнение. Концерт был отменен из-за угроз в соцсетях.

— Ваше мнение понятно. Хотелось бы пару слов услышать о предстоящем 6 октября Нурмагомедову очень важном бое с Конором Макгрегором . — Хабиб всегда выходит на бой отлично готовым. Видимо, отец не дает ему расслабиться. Уверен, что и в этот раз он подойдет к поединку в стопроцентной готовности.

— О шансах не рискнете говорить? — Думаю, больше шансов на победу у Хабиба. По своему стилю Макгрегор для него является удобным соперником. С другой стороны, Макгрегор не раз демонстрировал, что умеет использовать свой шанс в боях с соперниками, в которых ему этих шансов изначально не оставляли.

— Каковы плюсы Нурмагомедова? — Я уже говорил об умении подходить к боям отлично готовым. Это первое. Второе — у Хабиба одна их лучших школ борьбы в ММА, если не лучшая. Это существенный плюс. А Макгрегор — панчер, в этом его шанс.