Шлеменко проведет бой с Токовым на турнире Bellator 13 октября

ТАСС , 14 сентября. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко проведет бой с соотечественником Анатолием Токовым на турнире Bellator 208, который пройдет в Нью-Йорке 13 октября. Об этом сообщает портал MMA Fighting.

Главным боем турнира станет поединок россиянина Федора Емельяненко и американца Чейла Соннена в рамках полуфинала Гран-при Bellator. 28-летний Токов является представителем команды Емельяненко Fedor Team.

34-летний Шлеменко является экс-чемпионом Bellator в среднем весе. Для россиянина этот бой станет заключительным по контракту с организацией. Ранее он заявлял о желании покинуть Bellator. На счету Шлеменко 56 побед (40 — досрочно) в смешанных единоборствах и 11 поражений.

Шлеменко потерпел поражения в последних двух поединках. В октябре 2017 года на турнире Bellator 185 он проиграл голландцу Гегарду Мусаси единогласным решением судей, которое вызвало множество споров. Шлеменко впоследствии хотел оспорить решению судей, но ему было отказано в этом. В начале июня нынешнего года россиянин уступил бразильцу Бруно Силве в рамках организации М-1, впервые с 2009 года он проиграл нокаутом.

Токов дебютировал в организации на турнире Bellator 172 в феврале 2017 года, победив техническим нокаутом американца Франциско Франса. В мае текущего года на турнире Bellator 200 россиянин болевым приемом победил серба Владимира Филиповича. Всего на счету Токова 26 побед (21 — досрочно) и два поражения в ММА.