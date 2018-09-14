Ещё
Шлеменко проведет бой с Токовым на турнире Bellator 13 октября
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шлеменко проведет бой с Токовым на турнире Bellator 13 октября 

ТАСС + ещё 4 15 минут назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 14 сентября. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко проведет бой с соотечественником Анатолием Токовым на турнире Bellator 208, который пройдет в Нью-Йорке 13 октября. Об этом сообщает портал MMA Fighting.
Главным боем турнира станет поединок россиянина Федора Емельяненко и американца Чейла Соннена в рамках полуфинала Гран-при Bellator. 28-летний Токов является представителем команды Емельяненко Fedor Team.
34-летний Шлеменко является экс-чемпионом Bellator в среднем весе. Для россиянина этот бой станет заключительным по контракту с организацией. Ранее он заявлял о желании покинуть Bellator. На счету Шлеменко 56 побед (40 — досрочно) в смешанных единоборствах и 11 поражений.
Шлеменко потерпел поражения в последних двух поединках. В октябре 2017 года на турнире Bellator 185 он проиграл голландцу Гегарду Мусаси единогласным решением судей, которое вызвало множество споров. Шлеменко впоследствии хотел оспорить решению судей, но ему было отказано в этом. В начале июня нынешнего года россиянин уступил бразильцу Бруно Силве в рамках организации М-1, впервые с 2009 года он проиграл нокаутом.
Токов дебютировал в организации на турнире Bellator 172 в феврале 2017 года, победив техническим нокаутом американца Франциско Франса. В мае текущего года на турнире Bellator 200 россиянин болевым приемом победил серба Владимира Филиповича. Всего на счету Токова 26 побед (21 — досрочно) и два поражения в ММА.
ТАСС: последние новости
Экс-кандидат в президенты РФ Грудинин: «Тимати надо дискутировать не с Хабибом, а с Киркоровым» Букмекеры оценили шансы Нурмагомедова сделать вес перед боем с Макгрегором «Мы же не быдло, верно?!». Экс-участница «Дома-2» пытается помирить Нурмагомедова и Тимати
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту26
России подготовили новый допинг-скандал67
Шипулин оставил сборную и уехал в Грецию
Авербух ополчился на канадских тренеров Медведевой8
Дело закрыто: Черышев унизил WADA17
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение