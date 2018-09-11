Шлеменко: «Слухи о моем бое против Токова в Bellator? Я готов, но переговоры еще ведутся» 

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко пока не знает, проведет ли он в октябре свой последний по контракту поединок с Bellator.
«Я бы сам хотел точно узнать. По идее, я готов. Мы сказали, что в Bellator готовы выступить против любого от 77 до 84 кг, но пока нет подтверждения. Мне ничего конкретно не сказали, буду ли драться с Толей Токовым. Я готов выступить против любого, поскольку хочу, чтобы быстрее закончился мой контракт с Bellator. Переговоры ведутся. Мой менеджер Алексей Желнаков пытается сделать все, чтобы это бой быстрее состоялся. Нам обещали, что мы выступим 12 или 13 октября, а насчет соперника сказали, что скоро сообщат. А мы сказали, что готовы драться с любым, нам все равно», — сказал Шлеменко корреспонденту Sport24 Гранту Гетадаряну.
Ранее информация о том, что Шлеменко подерется с Токовым на одном из октябрьских турниров Bellator, появилось в твиттере журналиста «Московского комсомольца» Алексея Сафонова.