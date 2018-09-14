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Следующим соперником Шлеменко станет россиянин
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Следующим соперником Шлеменко станет россиянин 

Газета.Ru + ещё 12 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Стал известен соперник российского бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Шлеменко на турнире Bellator 208, сообщает ТАСС.
Как информирует портал MMA Fighting, экс-чемпион Bellator встретится с соотечественником Анатолием Токовым.
Bellator 208 состоится в Нью-Йорке 13 октября. Главным боем вечера будет встреча россиянина Федора Емельяненко и американца Чейла Соннена.
С большой долей вероятности для 34-летнего Шлеменко этот бой станет последний в рамках Bellator, поскольку у него истекает контракт с организацией.
Ранее сообщалось, что Шлеменко считает несправедливым присвоение званий ЗМС футболистам.
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