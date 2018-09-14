Следующим соперником Шлеменко станет россиянин

Стал известен соперник российского бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Шлеменко на турнире Bellator 208, сообщает ТАСС

Как информирует портал MMA Fighting, экс-чемпион Bellator встретится с соотечественником Анатолием Токовым.

Bellator 208 состоится в Нью-Йорке 13 октября. Главным боем вечера будет встреча россиянина Федора Емельяненко и американца Чейла Соннена.

С большой долей вероятности для 34-летнего Шлеменко этот бой станет последний в рамках Bellator, поскольку у него истекает контракт с организацией.

Ранее сообщалось, что Шлеменко считает несправедливым присвоение званий ЗМС футболистам.