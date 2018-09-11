Боец Уланбеков обратится в спортивный арбитраж для оценки результата боя в Fight Nights

МОСКВА, 11 сентября. / ТАСС /. Команда российского бойца смешанного стиля (ММА) Тагира Уланбекова обратится в Спортивный арбитраж при Торгово-промышленной палате РФ в связи с несогласием с результатом поединка в организации Fight Nights против казахстанца Жалгаса Жумагулова. Об этом ТАСС сообщил тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов.

"Да, мы обратимся в спортивный арбитраж. Будем требовать пересмотра результата поединка", — сказал Нурмагомедов.

Чемпионский поединок Fight Nights в наилегчайшей весовой категории прошел 31 августа в Астане и завершился победой Жумагулова единогласным решением судей. Команда Уланбекова осталась недовольна решением судей и подала протест. Организация Fight Nights впоследствии отклонила возможность пересмотра результата.

Спортивный арбитраж при Торгово-промышленной палате Российской Федерации является самостоятельным постоянно действующим третейским судом.