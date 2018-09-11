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Боец Уланбеков обратится в спортивный арбитраж для оценки результата боя в Fight Nights
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Боец Уланбеков обратится в спортивный арбитраж для оценки результата боя в Fight Nights 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Команда российского бойца смешанного стиля (ММА) Тагира Уланбекова обратится в Спортивный арбитраж при Торгово-промышленной палате РФ в связи с несогласием с результатом поединка в организации Fight Nights против казахстанца Жалгаса Жумагулова. Об этом ТАСС сообщил тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов.
"Да, мы обратимся в спортивный арбитраж. Будем требовать пересмотра результата поединка", — сказал Нурмагомедов.
Чемпионский поединок Fight Nights в наилегчайшей весовой категории прошел 31 августа в Астане и завершился победой Жумагулова единогласным решением судей. Команда Уланбекова осталась недовольна решением судей и подала протест. Организация Fight Nights впоследствии отклонила возможность пересмотра результата.
Спортивный арбитраж при Торгово-промышленной палате Российской Федерации является самостоятельным постоянно действующим третейским судом.
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