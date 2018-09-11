Шнуров предложил выбрать между Тимати и Хабибом

У меня в общем-то только один вопрос. Тимати или Хабиб?", — задается вопросом известный певец.

Девятого сентября в столице Дагестана по соображениям безопасности не состоялся концерт Крида . У Нурмагомедова эта новость вызвала положительные эмоции. Лидер музыкального лейбла Тимати не мог остаться в стороне и назвал заявление спортсмена из Махачкалы «глупостью».