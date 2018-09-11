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Шнуров предложил выбрать между Тимати и Хабибом
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Шнуров предложил выбрать между Тимати и Хабибом 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Лидер группы «Ленинград» музыкант Сергей Шнуров в своем твиттер-аккаунте запустил опрос для читателей, посвященный противостоянию рэп-исполнителя Тимати и чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, сообщает "Советский спорт".
У меня в общем-то только один вопрос. Тимати или Хабиб?", — задается вопросом известный певец.
Девятого сентября в столице Дагестана по соображениям безопасности не состоялся концерт Крида. У Нурмагомедова эта новость вызвала положительные эмоции. Лидер музыкального лейбла Тимати не мог остаться в стороне и назвал заявление спортсмена из Махачкалы «глупостью».
Ранее российский боец смешанных единоборств (ММА) Забит Магомедшарипов поддержал чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в его конфликте с представителями лейбла BlackStar Тимати и Егором Кридом.
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Тимати Нурмагомедову: тогда не деритесь за деньги и не добивайте лежачего Нурмагомедов и Тимати обменялись критикой после отмены концертов Крида Магомедшарипов поддержал Хабиба в его конфликте с Тимати
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