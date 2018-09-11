Стала известна дата первой пресс-конференции Макгрегора и Нурмагомедова

Сам бой состоится шестого октября в Лас-Вегасе в рамках UFC 229. Нурмагомедов впервые будет защищать свой титул чемпиона в легком весе. Он завоевал титул в апреле за счет победы над американцем Элом Яквинтой

Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап не посетит бой своего сына против ирландца Конора Макгрегора, так как ему не восстановили визу США.