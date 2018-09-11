Стала известна дата первой пресс-конференции Макгрегора и Нурмагомедова 

Пресс-конференция чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова и преендента на титул ирландца Конора Макгрегора состоится 20 сентября, сообщает «Матч ТВ».
Сам бой состоится шестого октября в Лас-Вегасе в рамках UFC 229. Нурмагомедов впервые будет защищать свой титул чемпиона в легком весе. Он завоевал титул в апреле за счет победы над американцем Элом Яквинтой.
Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап не посетит бой своего сына против ирландца Конора Макгрегора, так как ему не восстановили визу США.
Ранее известный рэп-исполнитель Тимати и чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов устроили конфликт в социальных сетях после отмены концертов другого участника лейбла BlackStar Егора Крида в Махачкале.