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Владимир Минеев: Было бы здорово, если бы Хабиб полностью сконцентрировался на бое с Макгрегором
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Владимир Минеев: Было бы здорово, если бы Хабиб полностью сконцентрировался на бое с Макгрегором 

Советский спорт + ещё 1 1 час назад
Фото: Советский спорт
Напомним, ранее Нурмагомедов ответил на новость об отмене концерта Крида в Махачкале словами: «Невелика потеря». После чего продюсер лейбла Black Star Тимати попросил бойца ответить за свои слова. Чемпион UFC выложил пост с негативным ответом, называя музыкантов и подписчиков «петушарами» и «тварями», на что рэпер ответил новым постом в соцсети.
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«Оба достигли больших высот, каждый на своем поприще. Безусловно они достойны уважения и являются примером для многих. Я им желаю поскорее пожать друг другу руки. Это достойно, что Хабиб не остается в стороне от морально нравственного воспитания молодежи своей республики, но мы всей страной переживаем и болеем за Хабиба и было бы здорово, если бы он сейчас полностью сконцентрировался только на поединке.
Концертная деятельность— это бизнес, а лейбл Black Star умеет делать бизнес. Закон рынка таков— спрос рождает предложение, соответственно никто бы не стал делать концерт там, где это никому не нужно. Всем мир», — написал Минеев в своем Instagram.
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Конфликт Тимати @timatiofficial и Хабиба @khabib_nurmagomedov Оба достигли больших высот, каждый на своём поприще. Безусловно они достойны уважения и являются примером для многих. Я им желаю поскорее пожать друг другу руки. Это достойно, что Хабиб не остаётся в стороне от морально нравственного воспитания молодёжи своей республики, но мы всей страной переживаем и болеем за Хабиба и было бы здорово, если бы он сейчас полностью сконцентрировался только на поединке. Концертная деятельность— это бизнес, а лейбл Блекстар умеет делать бизнес. Закон рынка таков— спрос рождает предложение, соответственно никто бы не стал делать концерт там, где это никому не нужно. Всем мир!
Публикация от Владимир Минеев/VladimirMineev (@mineevmma)
11 Сен 2018 в 4:52 PDT  Напомним, что бой Нурмагомедов — Макгрегор пройдет 6 октября в Лас-Вегасе. Для Нурмагомедова этот поединок станет первым, в котором он будет защищать свой чемпионский титул, завоеванный в апреле после победы над Элом Яквинтой из США.
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