Владимир Минеев: Было бы здорово, если бы Хабиб полностью сконцентрировался на бое с Макгрегором

Напомним, ранее Нурмагомедов ответил на новость об отмене концерта Крида в Махачкале словами: «Невелика потеря». После чего продюсер лейбла Black Star Тимати попросил бойца ответить за свои слова. Чемпион UFC выложил пост с негативным ответом, называя музыкантов и подписчиков «петушарами» и «тварями», на что рэпер ответил новым постом в соцсети.

«Оба достигли больших высот, каждый на своем поприще. Безусловно они достойны уважения и являются примером для многих. Я им желаю поскорее пожать друг другу руки. Это достойно, что Хабиб не остается в стороне от морально нравственного воспитания молодежи своей республики, но мы всей страной переживаем и болеем за Хабиба и было бы здорово, если бы он сейчас полностью сконцентрировался только на поединке.

Концертная деятельность— это бизнес, а лейбл Black Star умеет делать бизнес. Закон рынка таков— спрос рождает предложение, соответственно никто бы не стал делать концерт там, где это никому не нужно. Всем мир», — написал Минеев в своем Instagram.

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Конфликт Тимати @timatiofficial и Хабиба @khabib_nurmagomedov Оба достигли больших высот, каждый на своём поприще. Безусловно они достойны уважения и являются примером для многих. Я им желаю поскорее пожать друг другу руки. Это достойно, что Хабиб не остаётся в стороне от морально нравственного воспитания молодёжи своей республики, но мы всей страной переживаем и болеем за Хабиба и было бы здорово, если бы он сейчас полностью сконцентрировался только на поединке. Концертная деятельность— это бизнес, а лейбл Блекстар умеет делать бизнес. Закон рынка таков— спрос рождает предложение, соответственно никто бы не стал делать концерт там, где это никому не нужно. Всем мир!

Публикация от Владимир Минеев/VladimirMineev (@mineevmma)