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Источник: Нурмагомедов выступил в Инстаграме по просьбам подписчиков
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Источник: Нурмагомедов выступил в Инстаграме по просьбам подписчиков 

Спорт-Экспресс 54 минуты назад
Представители Хабиба Нурмагомедова заявили, что боец выступил в своем инстаграме из-за давления подписчиков, сообщает телеграм-канал Mash.
По их словам, Хабиб сейчас усиленно готовится к бою с Конором Макгрегором и вообще не заходит в соцсети, но в данном случае не выдержал из-за многочисленных просьб подписчиков и ответил. После инцидента с Black Star боец больше никому не будет отвечать. Только после поединка, когда вернется в Россию.
Волна обсуждения началась с отмены концерта Егора Крида в Махачкале из-за поступавших угроз. Хабиб в грубой форме высказался против проведения концертов артистов Black Star в Дагестане.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов отключил комментарии в своем профиле в Инстаграме после атаки фанатов лейбла Black Star.
Поединок россиянина с ирландцем Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе.
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