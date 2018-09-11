Альберт Туменов: Поддерживаю позицию Нурмагомедова целиком и полностью 

— Думаю, Хабиб не хотел распыляться, но он правильно всt сказал. Я поддерживаю его позицию целиком и полностью. Он отстаивает правильные ценности. Те песни, которые поёт Крид, это неправильное воспитание молодёжи. У Хабиба грамотное мнение. Хабиб психологически очень устойчивый человек. Не думаю, что эта ситуация на него повлияет. К бою он подойдёт во всеоружии, — приводит слова Туменова «Чемпионат».
Напомним, ранее Нурмагомедов ответил на новость об отмене концерта Крида в Махачкале словами: «Невелика потеря». После чего продюсер лейбла Black Star Тимати попросил бойца ответить за свои слова. Чемпион UFC выложил пост с негативным ответом, называя музыкантов и подписчиков «петушарами» и «тварями», на что рэпер ответил новым постом в соцсети.