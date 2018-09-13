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Александр Шлеменко жестко высказался в адрес Ольги Бузовой!
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Александр Шлеменко жестко высказался в адрес Ольги Бузовой! 

ToFight.ru + ещё 2 3 часа назад
Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко в довольно жесткой манере ответил на вопрос про концертную деятельность «певицы» Ольги Бузовой.
«За запрет Бузовой — 100 процентов. Насчет Крида — надо послушать. Я ни одной его песни не знаю. Предпочитаю такого плана музыку не слушать вообще. Потому что ничего хорошего ее творчество не несет. Дальнейшая деградация населения нам зачем? А там ничего кроме этого нет», — заявил Шлеменко изданию «СЭ».
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