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Кадыров записал видеообращение после конфликта Нурмагомедова и Тимати
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Кадыров записал видеообращение после конфликта Нурмагомедова и Тимати 

Газета.Ru + ещё 62 13 минут назад
Фото: Газета.Ru
Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров в видеообращении призвал жителей Махачкалы «не заниматься ерундой» на фоне конфликта главы музыкального лейбла Black Star Тимура Юнусова (Тимати) и обладателя чемпионского статуса в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) Хабиба Нурмагомедова, сообщает ТАСС.
Ролик, который доступен в инстаграме музыканта, глава республики просит жителей Дагестана «и не обижать друг друга». По словам Кадырова причина нервного поведения Нурмагомедова состоит в сгонке веса спортсменом, а значит, можно понять его точку зрения.
"Лучше, чтобы к нам приезжали гости, мы должны развивать Кавказ, туризм должны развивать. Поэтому давайте жить дружно, мои любимые дагестанцы", — просит политик.
Ранее владелец махачкалинского «Анжи» Осман Кадиев поддержал чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в его конфликте с Тимати.
"Абсолютно не нужны такие исполнители. У нас есть, кого слушать и кому слушать. У нас другая культура, мы не приветствуем у себя людей нетрадиционной ориентации. Полностью поддерживаю Хабиба Нурмагомедова. Он имеет право высказаться, почему нет? Это не значит, что нужно с кем-то ссориться или ругаться. Давать концерты никому не воспрещается, но Хабиб против, чтобы в регионе насаждали чуждую культуру. Нам не близки раздетые люди на сцене", — заявил функционер.
Конфликт между бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым и артистами лейбла Black Star произошел после того, как Нурмагомедов назвал «невеликой потерей» отмену концерта Егора Крида в Махачкале, а в ответ на просьбу Тимати ответить за свои слова назвал музыкантов «петушарами».
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