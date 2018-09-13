Кадыров записал видеообращение после конфликта Нурмагомедова и Тимати

Ролик, который доступен в инстаграме музыканта, глава республики просит жителей Дагестана «и не обижать друг друга». По словам Кадырова причина нервного поведения Нурмагомедова состоит в сгонке веса спортсменом, а значит, можно понять его точку зрения.

"Лучше, чтобы к нам приезжали гости, мы должны развивать Кавказ, туризм должны развивать. Поэтому давайте жить дружно, мои любимые дагестанцы", — просит политик.

Ранее владелец махачкалинского «Анжи» Осман Кадиев поддержал чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в его конфликте с Тимати.

"Абсолютно не нужны такие исполнители. У нас есть, кого слушать и кому слушать. У нас другая культура, мы не приветствуем у себя людей нетрадиционной ориентации. Полностью поддерживаю Хабиба Нурмагомедова. Он имеет право высказаться, почему нет? Это не значит, что нужно с кем-то ссориться или ругаться. Давать концерты никому не воспрещается, но Хабиб против, чтобы в регионе насаждали чуждую культуру. Нам не близки раздетые люди на сцене", — заявил функционер.