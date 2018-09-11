На Макгрегора подали в суд за нападение на автобус

Боец UFC Кьеза подал в суд на Макгрегора за нападение на автобус

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Майкл Кьеза подал в суд на ирландца Конора Макгрегора за нападение на автобус со спортсменами. Об этом сообщает издание Independent.

Инцидент произошел в начале апреля текущего года, Макгрегор в сопровождении нескольких человек напал на автобус с бойцами, которые должны были принять участие в турнире UFC 223. В автобусе находился будущий чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов . На видеозаписи происшествия видно, как ирландец разбивает стекло в автобусе портативной тележкой на колесах. Бойцы Кьеза и Рэй Борг получили повреждения и в результате не выступили турнире.

В отношении ирландца были выдвинуты обвинения в хулиганстве, сопровождавшемся нападением, и нанесении ущерба собственности. Спортсмену грозило до семи лет тюрьмы. 26 июля Макгрегор в суде нью-йоркского района Бруклин признал себя виновным, заключив сделку с прокуратурой и избежав таким образом тюремного заключения. Макгрегора приговорили к пяти дням общественно полезных работ, посещению тренингов по управлению гневом и возмещению полностью убытков оператору автобуса.

Отмечается, что Кьеза подал иск против самого Макгрегора, компании McGregor Sports and Entertainment, а также еще 50 человек, имевших отношение к происшествию. По данным источника, 20 человек из списка имеют отношение к окружению Макгрегора, а остальные 30 являются представителями организации, отвечавшей за безопасность бойцов на турнире, которые, по мнению обвинителя, "не сумели выполнить свой профессиональный долг на должном уровне".

30-летний Макгрегор является одним из самых известных бойцов UFC, он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 — досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. 6 октября в Лас-Вегасе Макгрегор проведет бой с Нурмагомедовым за звание чемпиона UFC в легком весе.