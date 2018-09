«Выйди под Крида». Рунет уговаривает Макгрегора поиздеваться над Хабибом

В Интернете пользователи начали новый флешмоб — бойца MMA Конора Макгрегора уговаривают выйти на бой с Хабибом Нурмагомедовым под песню Егора Крида . В комментариях к Инстаграму Макгрегора многие пользователи оставляют хэштег «выйди под Крида», появляются и отдельные посты с такой просьбой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Я не уверен, что это подействует, но я бы очень этого хотел)) кебаба это точно напряжет. @thenotoriousmma #выйдиподкрида

Публикация от Stich (@dj_stich_official) 11 Сен 2018 в 6:51 PDT Посмотреть эту публикацию в Instagram

@thenotoriousmma #выйдиподкрида Hello Conor, I'm from Russia. Habib Nurmagomedov very badly behaved towards the Russian artist. And that he came down from heaven to earth, I ask you to the song of this very artist — Yegor Creed. A lot of Russians will be grateful to you. Than you. We'll be rooting for you!

Публикация от Shikhalev_Andrey (@mrkrolone) 11 Сен 2018 в 8:32 PDT Хабиб нажил себе новых врагов. Один из них — заслуженный артист Чечни

Бой Нурмагомедова и Макгрегора состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

Напомним, ранее Егор Крид вынужден был отменить концерт в Дагестане из-за многочисленных угроз. Нурмагомедов написал «Невелика потеря», а ранее неоднократно жестко критиквал поведение молодежи на концертах рэперов. На конфликт обратил внимание и владелец лейбла Black Star Тимати , который заявил, что был о Хабибе «лучшего мнения».

Из-за атаки пользователей на Инстаграм Нурмагомедов закрыл к нему комментарии.

