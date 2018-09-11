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«Выйди под Крида». Рунет уговаривает Макгрегора поиздеваться над Хабибом
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«Выйди под Крида». Рунет уговаривает Макгрегора поиздеваться над Хабибом 

Спорт-Экспресс 59 минут назад
Фото: Спорт-Экспресс
В Интернете пользователи начали новый флешмоб — бойца MMA Конора Макгрегора уговаривают выйти на бой с Хабибом Нурмагомедовым под песню Егора Крида. В комментариях к Инстаграму Макгрегора многие пользователи оставляют хэштег «выйди под Крида», появляются и отдельные посты с такой просьбой.
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Я не уверен, что это подействует, но я бы очень этого хотел)) кебаба это точно напряжет. @thenotoriousmma #выйдиподкрида
Публикация от Stich (@dj_stich_official) 11 Сен 2018 в 6:51 PDT  Посмотреть эту публикацию в Instagram
@thenotoriousmma #выйдиподкрида Hello Conor, I'm from Russia. Habib Nurmagomedov very badly behaved towards the Russian artist. And that he came down from heaven to earth, I ask you to the song of this very artist — Yegor Creed. A lot of Russians will be grateful to you. Than you. We'll be rooting for you!
Публикация от Shikhalev_Andrey (@mrkrolone) 11 Сен 2018 в 8:32 PDT  Хабиб нажил себе новых врагов. Один из них — заслуженный артист Чечни
Бой Нурмагомедова и Макгрегора состоится 6 октября в Лас-Вегасе.
Напомним, ранее Егор Крид вынужден был отменить концерт в Дагестане из-за многочисленных угроз. Нурмагомедов написал «Невелика потеря», а ранее неоднократно жестко критиквал поведение молодежи на концертах рэперов. На конфликт обратил внимание и владелец лейбла Black Star Тимати, который заявил, что был о Хабибе «лучшего мнения».
Из-за атаки пользователей на Инстаграм Нурмагомедов закрыл к нему комментарии.
Тимати хочет поговорить с Хабибом. Боец против рэперов //
Тимати обратился к Хабибу по поводу отмены концертов. Видео // Егор Крид ответил Хабибу // Тимати ответил Хабибу: «Я был о тебе лучшего мнения» // Тимати ответил Нурмагомедову: «Не выставляйте фото с ринга в трусах» // Менеджер Хабиба: «Людишки набросились на того, кто высказал свое мнение»
Спорт-Экспресс: последние новости
Тимати - Хабибу: "Если мы говорим о религии: тогда не деритесь за деньги и не выставляйте фото с ринга в трусах" Монсон стал депутатом Источник: Нурмагомедов выступил в Инстаграме по просьбам подписчиков
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