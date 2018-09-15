Ещё
Боец Хант считает Олейника опасным соперником
Далее:
Читайте также:
Ещё

Боец Хант считает Олейника опасным соперником 

Газета.Ru + ещё 37 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
Новозеландский боец смешанных единоборств Марк Хант считает россиянина Алексея Олейника опасным соперником, передает ТАСС.
"Алексей — серьезный оппонент, мы знаем все его приемы. Он опасен в любой момент, как только окажется рядом с вами. Но мы готовы к его сюрпризам. Обещаю, у нас будет крутой бой", — заявил Хант.
Также новозеландец отметил, что не переживает из-за своего возраста.
"Вы посмотрите, мне 44 года, а я все еще дерусь. В душе и теле я еще молод, я вовсе не старик", — добавил он.
Бой Олейника и Ханта состоится 15 сентября московском спорткомплексе «Олимпийский» на первом турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в России.
Газета.Ru: последние новости
Президент UFC не прилетит в Россию на турнир Емельяненко снова стал студентом Чеченский боец UFC отреагировал на оскорбления Макгрегора
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболисту пальцем проткнули глаз во время игры16
Россию выпустили из допингового небытия12
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке21
Опубликовано особое письмо WADA России53
Сёстры Аверины записали обращение к Дзюбе
Видео
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение