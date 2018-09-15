Боец Хант считает Олейника опасным соперником 

Новозеландский боец смешанных единоборств Марк Хант считает россиянина Алексея Олейника опасным соперником, передает ТАСС.
"Алексей — серьезный оппонент, мы знаем все его приемы. Он опасен в любой момент, как только окажется рядом с вами. Но мы готовы к его сюрпризам. Обещаю, у нас будет крутой бой", — заявил Хант.
Также новозеландец отметил, что не переживает из-за своего возраста.
"Вы посмотрите, мне 44 года, а я все еще дерусь. В душе и теле я еще молод, я вовсе не старик", — добавил он.
Бой Олейника и Ханта состоится 15 сентября московском спорткомплексе «Олимпийский» на первом турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в России.