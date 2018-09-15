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Бойца UFC дисквалифицировали на 26 лет за употребление и распространение допинга и наркотиков
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Бойца UFC дисквалифицировали на 26 лет за употребление и распространение допинга и наркотиков 

RT на русском + ещё 29 1 час назад
Фото: RT на русском
Итальянское антидопинговое агентство дисквалифицировало бойца женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мару Борелло за употребление и распространение допинга и наркотических веществ.
Об этом сообщает MMA Today.
Дисквалификация продлится до 2044 года. Спортсменку признали виновной в распространении запрещённых препаратов, среди которых также были названы марихуана и кокаин.
Следствие утверждает, что итальянка занималась продажей наркотиков в зале, в котором она проводила свои тренировки.
На счету Борелло 17 поединков в смешанных единоборствах, в которых она побеждала 12 раз.
Ранее экс-чемпион UFC Вердум дисквалифицирован на два года за применение допинга.
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