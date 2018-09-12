Бывший чемпион UFC дисквалифицирован за допинг

Антидопинговое агентство США (USADA) дисквалифицировало бывшего чемпиона по смешанным единоборствам (UFC) Фабрисио Вердума на два года за допинг, сообщает ТАСС . Допинг-проба 41-летнего бойца показала наличие в его организме стероидов тренболона и эпитренболона, информирует пресс-служба организации.

Допинг-проба, давшая положительный результат, была взята у Вердума 25 апреля 2018 года. Отстранение бразильца отсчитывается с 22 мая 2018 года.

Вердум выступает в UFC с 2007 года, в его активе поединки с такими известными бойцами, как бразильцы Антонио Силва, Жуниор Дос Сантос, Антонио Ногейра и Габриэл Гонзага. Вердум также известен по боям с Сергеем Харитоновым (поражение), братьями Федором и Александром Емельяненко , в которых оба раза одержал победу. Он владел титулом чемпиона UFC в тяжелом весе в период с 2015 по 2016 год, уступил пояс в поединке с Миочичем.