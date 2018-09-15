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Макгрегор — Нурмагомедову: шаг за шагом об тебя вытирают ноги
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Макгрегор — Нурмагомедову: шаг за шагом об тебя вытирают ноги 

Чемпионат.com + ещё 31 1 час назад
Фото: RT на русском
В ночь с 6 на 7 октября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 229. Главным его событием станет поединок в лёгком весе между чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым и экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором. Россиянин опубликовал в своём «инстаграме» фото, которое подписал «Шаг за шагом». Ответ от Конора Макгрегора не заставил себя долго ждать.
«Шаг за шагом об тебя вытирают ноги», — подписал в своём «инстаграме» видео с тренировки Конор Макгрегор.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Макгрегора.
Макгрегор вернётся в октагон спустя почти два года. Последний поединок в UFC он провёл 12 ноября 2016 года на турнире в Нью-Йорке, когда в титульном бою нокаутировал Эдди Альвареса. В 2017 году Конор провёл поединок по правилам профессионального бокса, досрочно уступив экс-чемпиону мира в пяти весовых категориях Флойду Мейвезеру.
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