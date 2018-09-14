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Попавшуюся на допинге бойца UFC дисквалифицировали на 26 лет
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Попавшуюся на допинге бойца UFC дисквалифицировали на 26 лет 

Газета.Ru + ещё 18 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Боец смешанных единоборств (MMA) Мара Борелла получила длительную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, сообщает "Советский спорт".
Как информирует MMA Today, Итальянское антидопинговое агенство признало спортсменку виновной в употреблении и распространении запрещенных веществ и дисквалифицировало ее на 26 лет. Таким образом, наказание Бореллы завершится в 2044 году.
В профессиональной карьере 32-летняя Борелла одержала 12 побед и потерпела пять поражений.
Ранее сообщалось, что российский боец UFC завалил допинг-тест.
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