Попавшуюся на допинге бойца UFC дисквалифицировали на 26 лет

Боец смешанных единоборств (MMA) Мара Борелла получила длительную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, сообщает "Советский спорт"

Как информирует MMA Today, Итальянское антидопинговое агенство признало спортсменку виновной в употреблении и распространении запрещенных веществ и дисквалифицировало ее на 26 лет. Таким образом, наказание Бореллы завершится в 2044 году.

В профессиональной карьере 32-летняя Борелла одержала 12 побед и потерпела пять поражений.

Ранее сообщалось, что российский боец UFC завалил допинг-тест.