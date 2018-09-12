USADA дисквалифицировало бывшего чемпиона UFC Вердума на два года за допинг

ТАСС , 12 сентября. Американское антидопинговое агентство (USADA) отстранило на два года бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе бразильца Фабрисио Вердума за употребление стероидов. Об этом сообщает пресс-служба организации. Отмечается, что допинг-проба, взятая у 41-летнего бойца 25 апреля текущего года, показала наличие в его организме стероидов тренболона и эпитренболона. Отстранение бразильца отсчитывается с 22 мая 2018 года. Вердум выступает в UFC с 2007 года, в его активе поединки с такими известными бойцами, как бразильцы Антонио Силва, Жуниор Дос Сантос, Антонио Ногейра и Габриэл Гонзага, голландец Алистар Оверим и американец Стипе Миочич . Российским любителям смешанных единоборств Вердум известен по боям с Сергеем Харитоновым (поражение), братьями Федором и Александром Емельяненко (оба боя — победа бразильца). Он владел титулом чемпиона UFC в тяжелом весе в период с 2015 по 2016 год, уступил пояс в поединке с Миочичем. Последний на данный момент поединок в UFC Вердум провел 17 марта текущего года, уступив нокаутом россиянину Александру Волкову в Лондоне.