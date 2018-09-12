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Нурмагомедов готовится с Веласкесом к бою против Макгрегора
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Нурмагомедов готовится с Веласкесом к бою против Макгрегора 

Чемпионат.com 36 минут назад
Двукратный чемпион UFC в тяжёлом весе Кейн Веласкес помогает российскому чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову готовится к его предстоящему поединку с ирландским бойцом UFC Конором Макгрегором.
«Работа с чемпионом», — написал Нурмагомедов на своей странице в «Инстаграме» в подписи к снимкам, где он в спортивном зале работает с американским бойцом.
Посмотреть фото можно на официальной странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».
Напомним, ранее у российского спортсмена с отмены концерта Егора Крида в Дагестане начался конфликт с представителями шоу-бизнеса. После этого Нурмагомедов на своей странице в социальной сети выразил мнение, что это не является большой потерей. За исполнителя вступился Тимати. В свою очередь, Нурмагомедов не остался в долгу и оставил нелицеприятный пост в адрес артистов в своём «инстаграме».
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Менеджер Нурмагомедова: мы приняли разврат за норму! Тимати: никто мне в моей стране не будет указывать, где давать концерты Скандал между Хабибом Нурмагомедовым, Тимати и Егором Кридом.
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