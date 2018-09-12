Нурмагомедов готовится с Веласкесом к бою против Макгрегора

Двукратный чемпион UFC в тяжёлом весе Кейн Веласкес помогает российскому чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову готовится к его предстоящему поединку с ирландским бойцом UFC Конором Макгрегором

«Работа с чемпионом», — написал Нурмагомедов на своей странице в «Инстаграме» в подписи к снимкам, где он в спортивном зале работает с американским бойцом.

Посмотреть фото можно на официальной странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».