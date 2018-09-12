«Ушатай Хабиба»: Макгрегора призвали выйти на бой под Крида

Интернет-пользователи попросили экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора выйти на бой с дагестанским бойцом Хабибом Нурмагомедовым под песню Егора Крида . Под последними постами в Instagram ирландца они запустили флешмоб #выйдиподкрида.

После конфликта Нурмагомедова с рэпером Тимати и отмены концерта Крида в Дагестане многие российские пользователи начали желать победы именно Макрегору, а не своему соотечественнику.

«Конор чемпион, полный вперёд мужик, мы за тебя🇮🇪☝🏾!» — написал @kot.lex (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Конор Россия 🇷🇺 с ТОБОЙ!» — добавила @r. k0r0levskaya.

«Ушатай Хабиба», — призвал @____weezy_____.

Некоторые пользователи сочли поддержку Макгрегора россиянами предательством.

«Время покажет, осталось чуть чуть, народ России показал свое отношение, в выгодной ситуации предать соотечественника и перейти на сторону врага. Дай Бог победы моему земляку», — написал @dr.dadashevshamil.

Ранее в Black Star сообщили об отмене выступления Крида в Дагестане «ввиду неспокойной обстановки на местах». Представители лейбла заявили, что не хотят рисковать безопасностью людей, желающих попасть на концерт.

«Невелика потеря», — прокомментировал Нурмагомедов эту новость в своем Instagram. До этого боец также критиковал концерт хип-хоп-исполнителей HammAli & Navai в республике.

В адрес Крида начали поступать многочисленные угрозы в соцсетях: его, в частности, угрожали избить и изнасиловать. Дагестанская полиция назвала угрозы в адрес певца экстремизмом.

На фоне случившегося Тимати опубликовал видеообращение к бойцу. По мнению рэпера, Нурмагомедов причастен к прошедшей по Дагестану волне недовольства. Тимати выразил надежду, что Нурмагомедов свяжется с ним, и вместе они смогут разобраться в ситуации. Однако боец вместо этого опубликовал пост с обещанием, что «каждая тварь ответит за свои слова». Он отметил, что «какие-то черти» не должны говорить ему, что ему делать. Спортсмен обратился к дагестанским мужчинам, заявив, что именно они в ответе за будущее своего региона, «а не всякие петушары».