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Отец Хабиба Нурмагомедова: Конор Макгрегор много говорит. Все ответы он получит в октагоне
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Отец Хабиба Нурмагомедова: Конор Макгрегор много говорит. Все ответы он получит в октагоне 

Российский стадион 1 час назад
Фото: Российский стадион
Тренер и отец чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил, что Конор Макгрегор получит все ответы на свои оскорбления в октагоне.
— Как воспринимаете бестактное и хамское поведение Конора, который и вас пытался задеть?
— Вы, наверное, заметили, что он много говорит, но мы на это не реагируем. Все ответы он получит в октагоне.
— А вообще не думали о том, чтобы Хабиб завершил карьеру после боя и остался непобежденным?
— Нет, таких мыслей у нас точно нет. Как и планировалось, у Хабиба будет 30 боев. Даст Бог, все так и будет.
На данный момент на счету у 29-летнего россиянина 26 боев, поединок с ирландцем станет 27-м.
Напомним, бой Нурмагомедов — Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе.
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