Отец Хабиба Нурмагомедова: Конор Макгрегор много говорит. Все ответы он получит в октагоне

— Как воспринимаете бестактное и хамское поведение Конора, который и вас пытался задеть?

— Вы, наверное, заметили, что он много говорит, но мы на это не реагируем. Все ответы он получит в октагоне.

— А вообще не думали о том, чтобы Хабиб завершил карьеру после боя и остался непобежденным?

— Нет, таких мыслей у нас точно нет. Как и планировалось, у Хабиба будет 30 боев. Даст Бог, все так и будет.

На данный момент на счету у 29-летнего россиянина 26 боев, поединок с ирландцем станет 27-м.

Напомним, бой Нурмагомедов — Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе.