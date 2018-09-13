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Кадыров решил помирить Тимати и Нурмагомедова
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Кадыров решил помирить Тимати и Нурмагомедова 

Авторадио + ещё 5 1 час назад
Глава Чечни записал видеообращение после конфликта между музыкантом и бойцом смешанных единоборств. В нем Кадыров призвал «братьев-дагестанцев» не обижать друг друга. При этом чеченский лидер встал на сторону бойца, который сейчас «нервничает» перед важным боем. Конфликт разгорелся, когда Егор Крид был вынужден отменить свой концерт в Дагестане из-за угроз. Чемпион UFC из Дагестана Хабиб Нурмагомедов заявил, что «невелика потеря». Тимати же в ответ призвал уважать чужое мнение. Тогда боец сказал, что никто не имеет права запрещать ему высказывать своё мнение и «каждая тварь ответит за свои слова».
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