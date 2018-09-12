Кто зажжет в Москве? Все 12 поединков UFC в России: бойцы, шансы, расклады

Разбираем по составу все 12 поединков, определяем фаворитов и делаем прогнозы.

Свыше 93 кг. Марк Хант Алексей Олейник . Шансы 65 на 35 Фанаты-оптимисты ожидали увидеть во главе премьеры Хабиба Нурмагомедова или хотя бы Алексея Волкова , но реалии UFC таковы, что в турнирах серии FIGHT NIGHT главных звезд не ставят. Хоть ветеранам тяждива на двоих уже 85 лет, бой будет интересным, потому что это противостояние стилей (кикбоксинг против джиу-джитсу) и тяжелый вес в России традиционно больше любят. Алексею будет сложно победить, так как на толстую шею Ханта его коронные болевые не действуют, повалить новозеландца вниз крайне тяжело для любого, а в стойке у того остались бронебойная пушка и гранитная челюсть.

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A post shared by Alexey Oleynik (@alexeyoleynik1) on Sep 10, 2018 at 6:12am PDT До 93 кг. Ян Блахович Никита Крылов . Шансы 40 на 60 Любопытно, что и во втором главном бою будет драться выходец с Восточной Украины, представляющий ныне Россию. После трех побед подряд, в том числе над рейтинговым Джимми Манувой Блахович высоко взлетел в рейтинге быстро растерявшего жировую прослойку среднего класса дивизиона. В то же время уже немолодой поляк не показывает ничего особенного. При хорошей подготовке Шахтер должен его проходить и сразу же включаться в претендентскую гонку, однако слишком уж Никита не стабилен. Скорее всего бой пройдет всю дистанцию, но россиянин должен победить.

Свыше 93 кг. Андрей Орловский Шамиль Абдурахимов . Шансы 50 на 50 В последний раз экс-чемпион UFC Орловский дрался в Москве шесть лет назад и заметно волновался то ли от оказанной чести, то ли от перспектив вернуться в UFC. В итоге его заокеанская карьера зашла на новый богатый событиями виток, однако из последних восьми боев он проиграл шесть. Абдурахимова тоже не назовешь горячим проспектом. Свои судьбоносные поединки в UFC он проиграл. Два немолодых тяжеловеса обещают упорный, тактический и тягучий поединок в стойке, победитель в котором может определиться и раздельным судейским решением.

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My friends @craigspodak from @spodakdental and @petekelly82 from #chicagopolicedepartment didn’t have chance come to #moscow, but they will support me, at least I hope 🤞…..). I think they will like the pictures …. Another tourist with me aka #mystrikingcoach @paulinboys also was to happy to walk around on #redsquare while I had a haircut 💇‍♂️…. Now I: clean, lean & mean, I’m ready to go …. Погуляли с тренером по красной площади, пофоткались и пока я подстригался — он ходил / бродил / курил …. и покупал сувениры ….. • • • #АндрейОрловский #АндрейПитбульОрловский #AndreiArlovski #AndreiThePitBullArlovski #OriginalPitBull #warlovski #foreverfighting #mma #ufc A post shared by Andrei Arlovski (@andreiarlovski) on Sep 7, 2018 at 6:34am PDT До 77 кг. Алексей Кунченко — Тьягу Алвес. Шансы 80 на 20 34-летний ученик Александра Шлеменко , непобежденный чемпион М-1 Challenge имеет шанс поймать удачу за хвост. Во-первых, не каждому доводится дебютировать в основном карде, во-вторых, экс-претендент на чемпионский титул в качестве соперника добавит вистов в случае удачного старта. Алвес уже давно не тот и в последнем бою ушел в нокаут от малоизвестного Кертиса Миллендера , а чемпионы М-1 подтвердили знак качества даже в главной лиге мира, а потому вряд ли бразильский ветеран сподобится на сенсацию, разве что Алексей сам расслабится и попадет под его когда-то могучий удар. Забавно, что оппоненты почти ровесники, но у одного карьера идет в гору, а другой давно едет с ярмарки.

До 84 кг. Халид Муртазалиев — Си-Би Доллоуэй. Шансы 45 на 55 В соперники финалисту The Ultimate Fighter и крепкому середняку UFC сватали поочередно Омари Ахмедова Артема Фролова , а стал им в итоге свежеподписанный дагестанский нокаутер. Муртазалиев сделал себе имя на турнирах FIGHT NIGHTS, где выступает с 2015 года, но чемпионом организации стать так и не сумел, дважды уступив Абдулсупьяну Алиханову. Как и Доллоуэй он любит зарубиться в стойке. На стороне россиянина будут родные стены, а за американца больший опыт, который и сыграет свою роль.

До 61 кг. Петр Ян — Чжин Су Сон. Шансы 90 на 10 Лучший российский выходец из бокса в ММА пока не получает в UFC достойной оппозиции. После брутального нокаута японца Теруто Исихары его судьбой должен повторить кореец Чжин Су Сон, призванный в экстренном порядке на смену более опытному и опасному Дугласу Андраде. Последние четыре боя Сон выиграл в японской лиге DEEP и тренируется со знаменитым Корейским Зомби. Ян способен устроить ему знакомство с канвасом уже в первом раунде, взять одну из специальных премий и получить наконец соперника из топ-15.

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Мы на месте @ufc @ufcrussia 💪🏻🥊🥊🥊 mma #моякоманда # #petryanmma #петрянмма #mix fight #mixmartialarts #омскбокс мск #petryan #ещебудетнашевремя #собакилаюткараванидет #зож💪#силавединстве#сибирь#ufc #нишагуназад #единоборства #жизньбой #2018 @ufc #пощадынебудет #жизньспорт #одержимость #вместемыперлижелезобетонно #всемблагодаренктопомогалпомогает @rcc_mma A post shared by Петр «No Mercy» Ян (@petr_yan) on Sep 11, 2018 at 6:59am PDT До 70 кг. Рустам Хабилов — Кейджан Джонсон. Шансы 85 на 15 Возможно второй по силе российский легковес имеет серию из пяти побед кряду, но снова дерется в андеркарде даже у себя дома и непонятно с кем. Причин тому две. Во-первых, ему не дают американскую визу, а соответственно и возможность драться в главных турнирах. Во-вторых, Хабилов не показывает зрелищного боя, вытаскивая победы по очкам за счет партера и осторожного боя в стойке. Его будущего соперника земляк Ислам Махачев прикончил уже в первом раунде. Может, это простимулирует Рустама показать более яркий бой.

До 70 кг. Майрбек Тайсумов Десмонд Грин . Шансы 80 на 20 Австрийского чеченца в отсутствии зрелищности не упрекнешь, но с визой у него те же проблемы, что и у Хабилова. В UFC он выиграл шесть боев из семи. Последние пять ярчайшими нокаутами, за что получил специальные премии, а продвижения вверх, как не было так и нет. Грин более серьезный соперник, чем последние испытания Майрбека, но он уже побывал жертвой Хабилова и вряд ли сможет чем-то удивить Тайсумова и московскую публику.

До 93 кг. Магомед Анкалаев — Марчин Прачнио. Шансы 80 на 20 Анкалаев — первый мастер спорта международного класса по ММА, получивший это звание за любительские успехи. Он его дебюта в UFC ждали очень многого, но в выигранном поединке с полом Крейгом он умудрился упустить победу за секунду до финального гонга, сдавшись от треугольника. Поляк Прачнио тоже стоит спиной к стенке после нокаута в дебютном бою от Сэма Элви и будет драться, как в последний раз. Анкалаеву нужно лишь вернуть привычный настрой, показать все, на что он способен и тогда получится все начать заново.

До 84 кг. Джордан Джонсон Адам Яндиев . Шансы 70 на 30 В столкновении двух небитых проспектов фаворитом на бумаге выглядит американец. Во-первых, он начинал с тяжей и от природы мощнее, во-вторых после завоевания титула локальной лиги RFA начал карьеру в UFC с трех побед кряду. Наконец, фигура колоритного бородача Адама Яндиева слишком противоречива. В последний раз он дрался три года назад и в весьма странном бою победил Дмитрия Войтова, который многие, в том числе глава судейского корпуса Союза ММА России Радмир Габдулин сочли не совсем чистым (а каким он был, судите по видео ниже сами). Яндиев никогда не отличался большой выносливостью, а его козырь — быстрые переводы в партер и удушающие приемы. В воскресенье он перестанет для нас быть котом в мешке, и мы узнаем его истинный уровень.

До 77 кг. Рамазан Эмеев — Штефан Секулич. Шансы 80 на 20 Эмееву тоже не повезло с соперником. Вместо бразильского проспекта Клаудио Силвы его ждет встреча с сербским дебютантом, который на бумаге не годится ему и в подметки. Для Рамазана это лишь шанс победить досрочно, чего он не делал уже давненько и записать на свой счет третью победу подряд. Секулич не выезжал за пределы своей родины, успешно выступая в местной лиге. Однако сербские бойцы известны лишь стойкостью и характером, но никак не хорошей школой и мастерством.

До 61 кг. Мераб Двалишвили — Террио Уэйр. Шансы 80 на 20 Единственный грузинский боец в UFC в России и на постсоветском пространстве никогда не выступал. Свою карьеру он сделал в лиге Ring of Combat, а затем провел два неудачных боя в UFC. Его более опытный соперник Террион Уэйр, дравшийся под эгидой АСВ, также проиграл все свои три поединка, а значит проигравший на сто процентов покинет организацию. Шансы более молодого Двалишвили значительно выше.

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По материалам: www.sovsport.ru