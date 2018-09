Кто зажжет в Москве? Все 12 поединков UFC в России: бойцы, шансы, расклады 

Разбираем по составу все 12 поединков, определяем фаворитов и делаем прогнозы.

Бригада труда 😎😎😎 @dmitry_sosnovsky89 @gladkovmma #mma #ufc #sport #ufcmoscow #Moscow #ussr #fight #oleynik #sosnovskiy #gladkov #мма #спорт #боец #бригада #команда #олейник #сосновский #гладков #москва #победа #самбо

До 77 кг. Алексей Кунченко — Тьягу Алвес. Шансы 80 на 20 34-летний ученик Александра Шлеменко , непобежденный чемпион М-1 Challenge имеет шанс поймать удачу за хвост. Во-первых, не каждому доводится дебютировать в основном карде, во-вторых, экс-претендент на чемпионский титул в качестве соперника добавит вистов в случае удачного старта. Алвес уже давно не тот и в последнем бою ушел в нокаут от малоизвестного Кертиса Миллендера , а чемпионы М-1 подтвердили знак качества даже в главной лиге мира, а потому вряд ли бразильский ветеран сподобится на сенсацию, разве что Алексей сам расслабится и попадет под его когда-то могучий удар. Забавно, что оппоненты почти ровесники, но у одного карьера идет в гору, а другой давно едет с ярмарки.