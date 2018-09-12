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Российский боец Олейник не хотел бы драться с россиянами в UFC
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Российский боец Олейник не хотел бы драться с россиянами в UFC 

ТАСС + ещё 1 24 минуты назад
Фото: ТАСС
Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник не хотел бы в будущем драться с россиянами в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), если это не бой за титул чемпиона. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.
"Конечно, не хотелось бы, чтобы так было, — сказал Олейник. — Если только это будет необходимо, а бой будет титульным или по иным веским причинам".
Олейник ближайший поединок проведет на турнире UFC в Москве против новозеландца Марка Ханта. Данный бой станет главным событием вечера, который пройдет 15 сентября в "Олимпийском".
В активе россиянина 56 побед и 11 поражений.
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