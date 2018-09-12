Российский боец Олейник не хотел бы драться с россиянами в UFC

В активе россиянина 56 побед и 11 поражений.

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