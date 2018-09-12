Крылов: очень счастлив и горд, что UFC пришёл в Москву

Украинский боец смешанных единоборств Никита Крылов станет одним из участников первого в истории турнира организации в России. Напомним, турнир UFC состоится 15 сентября в Москве. Соперником Крылова станет польский боец Ян Блахович

«Я очень рад вернуться в эту организацию, но я и уходил для того, чтобы вернуться. Я очень счастлив и горд, что UFC пришёл в Москву. Я очень вырос как боец. Я окреп духовно и совсем по-другому смотрю на бои, совсем по другому готовлюсь. Поменялось очень многое. Что ожидаю от боя? Бескомпромиссную рубку и самый яркий бой турнира», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Напомним, что Крылов покинул UFC в 2016 году, в последнем поединке под эгидой промоушена уступив приёмом Михаилу Циркунову. После этого Крылов стал чемпионом Fight Nights Global в полутяжёлом весе.