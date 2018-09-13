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Украинский боец решил получить гражданство РФ
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Украинский боец решил получить гражданство РФ 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: кадр из видео
Украинский боец смешанного стиля Никита Крылов собирается получить российское гражданство. По его словам, процесс уже запущен.
«Я не получил еще российское гражданство, но мы запустили этот процесс», — цитирует Крылова телеканал РЕН ТВ.
По словам спортсмена, с российским паспортом ему «будет гораздо проще».
Никита Крылов — представитель тяжелой и полутяжелой весовых категорий. Выступает на профессиональном уровне с 2012 года, известен по участию в турнирах организаций UFC, M-1 Global, Fight Nights, Oplot Challenge и др. Действующий чемпион Fight Nights в полутяжелом весе. Мастер спорта Украины по кекусинкай-карате и боевому самбо.
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