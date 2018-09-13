Украинский боец решил получить гражданство РФ 

Украинский боец смешанного стиля Никита Крылов собирается получить российское гражданство. По его словам, процесс уже запущен.
«Я не получил еще российское гражданство, но мы запустили этот процесс», — цитирует Крылова телеканал РЕН ТВ.
По словам спортсмена, с российским паспортом ему «будет гораздо проще».
Никита Крылов — представитель тяжелой и полутяжелой весовых категорий. Выступает на профессиональном уровне с 2012 года, известен по участию в турнирах организаций UFC, M-1 Global, Fight Nights, Oplot Challenge и др. Действующий чемпион Fight Nights в полутяжелом весе. Мастер спорта Украины по кекусинкай-карате и боевому самбо.