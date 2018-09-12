Допинг-проба «Б» бойца Салихова дала положительный результат

МОСКВА, 12 сентября. / ТАСС /. Допинг-проба «Б» российского бойца смешанного стиля (ММА) Муслима Салихова дала положительный результат, спортивное питание спортсмена будет отправлено на экспертизу. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

"Мы проведем экспертизу", — сказал Магомедов.

В июле стало известно о положительной допинг-пробе Салихова. Впоследствии было принято решение о вскрытии допинг-пробы «Б», которая дала аналогичный результат.

Салихов выступает в полусреднем весе (до 77 кг), он подписал контракт с UFC в октябре 2017 года, провел в рамках организации два поединка (1 победа, 1 поражение). В данный момент у россиянина нет запланированных боев в UFC. В общей сложности в ММА на его счету 13 побед и два поражения. Салихов является пятикратным чемпионом мира по ушу.