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Стала известна дата пресс-конференции Нурмагомедова и Макгрегора
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Стала известна дата пресс-конференции Нурмагомедова и Макгрегора 

Газета.Ru + ещё 2 27 минут назад
Фото: Reuters
UFC сообщила точную дату пресс-конференции перед боем россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора, сообщает "Советский спорт".
Как сообщает пресс-служба UFC, пресс-конференция состоится 20 сентября в 5 часов по восточному времени (21 сентября в 00.00 по Москве).
Бой Нурмагомедов — Макгрегор пройдет 6 октября в Лас-Вегасе. Для Нурмагомедова этот поединок станет первым, в котором он будет защищать свой чемпионский титул, завоеванный в апреле после победы над Элом Яквинтой из США. Интерес к поединку подогревает разразившийся накануне конфликт между российским бойцом и артистами лейбла Black Star.
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