UFC сообщила дату пресс-конференции Нурмагомедова и Макгрегора

Как сообщает пресс-служба UFC, пресс-конференция состоится 20 сентября в 5 часов по восточному времени (21 сентября в 00.00 по Москве).

THE 🌎 IS WATCHING!#UFC229: 🇷🇺 @TeamKhabib vs. 🇮🇪 @TheNotoriousMMA Tune in for the first OFFICIAL PRESS CONFERENCE ➡️ Sept. 20th at 5pm ET pic.twitter.com/bubtSSphdX

— UFC (@ufc) 12 сентября 2018 г.