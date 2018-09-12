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UFC сообщила дату пресс-конференции Нурмагомедова и Макгрегора
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UFC сообщила дату пресс-конференции Нурмагомедова и Макгрегора 

Советский спорт + ещё 1 25 минут назад
Как сообщает пресс-служба UFC, пресс-конференция состоится 20 сентября в 5 часов по восточному времени (21 сентября в 00.00 по Москве).
THE 🌎 IS WATCHING!#UFC229: 🇷🇺 @TeamKhabib vs. 🇮🇪 @TheNotoriousMMA Tune in for the first OFFICIAL PRESS CONFERENCE ➡️ Sept. 20th at 5pm ET pic.twitter.com/bubtSSphdX
— UFC (@ufc) 12 сентября 2018 г.
Напомним, что бой Нурмагомедов — Макгрегор пройдет 6 октября в Лас-Вегасе. Для Нурмагомедова этот поединок станет первым, в котором он будет защищать свой чемпионский титул, завоеванный в апреле после победы над Элом Яквинтой из США.
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